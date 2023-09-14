Более 60% французов считают, что Ле Пен изберут президентом в 2027 году

По данным опроса Elabe, ее имидж улучшился в глазах большинства граждан

ПАРИЖ, 14 сентября. /ТАСС/. Большинство французов считают, что лидер парламентской фракции "Национального объединения" Марин Ле Пен может одержать победу на президентских выборах во Франции в 2027 году. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической службой Elabe по заказу телеканала BFMTV.

Так, 61% респондентов считают, что Ле Пен может стать новым президентом Франции по итогам выборов в 2027 году. 52% из их расценивают такой сценарий как возможный, тогда как 9% абсолютно уверены в этом. С другой стороны, 37% полагают, что она не сможет одержать победу. Из них 27% думают, что избрание Ле Пен маловероятно, тогда как для 10% участников уверены, что это невозможно.

Отмечается, что 48% опрошенных видят, что она "обладает качествами, необходимыми для того, чтобы быть президентом". Хотя 71% участников исследования считает, что у нее "авторитарный характер", 61% признает, что она "хочет что-то изменить".

Elabe подчеркивает, что имидж Ле Пен улучшается в глазах большинства категорий населения, особенно сильно это проявляется среди пенсионеров.

Единственным кандидатом, который, по мнению респондентов, может обойти Ле Пен на президентских выборах в 2027 году, является экс-премьер Франции, мэр Гавра (северо-запад страны) Эдуар Филипп. Так считают 58% опрошенных, причем 18% из них в этом абсолютно уверены.

Опрос проводился через интернет 12-13 сентября. В нем принял участие 1 001 житель материковой Франции в возрасте от 18 лет.

Президентские выборы во Франции в 2027 году

Первый тур президентских выборов во Франции запланирован на апрель 2027 года. Конкретная дата пока не определена, он должен состояться за 20-35 дней до истечения срока полномочий действующего президента Эмманюэля Макрона 13 мая 2027 года. В случае если в первом туре ни один из претендентов на пост главы государства не наберет более 50% голосов, то два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов, примут участие во втором туре голосования, который проводится две недели спустя.

Макрон по истечении своего второго президентского срока больше не сможет баллотироваться на пост главы государства.