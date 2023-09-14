Депутаты Бундестага направили Шольцу письмо с просьбой поставить Киеву ракеты Taurus

Они считают, что "уже сейчас наступление Украины демонстрирует важные успехи"

БЕРЛИН, 14 сентября. /ТАСС/. Депутат Бундестага от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Андреас Шварц и главы комитетов парламента ФРГ по европейским делам Антон Хофрайтер ("зеленые") и по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман (СвДП) в совместном письме обратились к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу и министру обороны Борису Писториусу с просьбой как можно скорее поставить Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus. Об этом пишет журнал Der Spiegel со ссылкой на имеющееся в его распоряжении письмо политиков.

"Уже сейчас наступление Украины демонстрирует важные успехи", - утверждают депутаты. "В частности, Украине необходимы крылатые ракеты Taurus, имеющиеся на вооружении Бундесвера, для целенаправленного ослабления российской военной логистики", - заявили они и добавили, что поставку следует осуществить как можно скорее, в частности, из-за приближающейся зимы.

Комментируя опасения о том, что Вооруженные силы Украины данными ракетами будут наносить удары по целям на территории РФ, Шварц, Хофрайтер и Штрак-Циммерман подчеркнули, что "представители украинского правительства частично заверили их в личных беседах, что эти системы вооружений будут использоваться исключительно на территории Украины". "Мы не видим причин сомневаться в этом обещании", - резюмировали депутаты.

"Чтобы в дальнейшем сделать поддержку Украины более эффективной, на наш взгляд, важно продолжать поставлять средства ПВО, боеприпасы, госпитальные материалы и оборонную технику, особенно танки и бронетранспортеры", - говорится в письме. Депутаты также настаивают на предоставлении Киеву запасных частей для уже поставленных систем вооружения и дополнительной помощи в ремонте оборудования, поврежденного в ходе боевых действий.

В заключение Шварц, Хофрайтер и Штрак-Циммерман выразили убеждение, что завершения конфликта можно добиться лишь дипломатическим путем. "Для этого необходимо еще больше улучшить исходную позицию Украины. Она должна быть в состоянии вести переговоры с позиции силы для достижения устойчивого мира", - утверждали депутаты.

Дискуссии вокруг поставок Taurus

Власти Германии пока не приняли решение о поставках Киеву Taurus. Канцлер ФРГ Олаф Шольц неоднократно говорил, что все шаги по вопросам поставок оружия согласовываются с партнерами, в том числе за океаном. Он отмечал, что приоритетом ФРГ по-прежнему является обеспечение Украины средствами противовоздушной обороны и артиллерийскими боеприпасами. Основной причиной, по которой власти Германии не решаются поставить Киеву ракеты, является опасение, что Вооруженные силы Украины будут ими наносить удары по целям на территории РФ.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок на пресс-конференции со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой указывала, что не может обещать поставки Киеву крылатых ракет Taurus. Однако Кулеба тут же выразил уверенность, что ФРГ сделает это в любом случае, и упрекнул Берлин в пустой трате времени. В интервью телеканалу ARD Бербок попросила Украину проявить терпение в вопросе поставок крылатых ракет Taurus, отметив, что сначала необходимо прояснить все детали. При этом в интервью телеканалу ZDF министр заметила, что Украине "необходимы ракеты с очень большой дальностью".

Ранее журнал Der Spiegel писал, что правительство Германии изучает способы поставки Украине ракет Taurus из запасов Бундесвера (Вооруженных сил ФРГ) в ближайшие месяцы и что якобы в настоящее время ведутся тщательно засекреченные переговоры с представителями оборонной промышленности. По его информации, Шольц посредством технических модификаций Taurus хочет полностью исключить возможность нанесения Украиной ударов по российской территории с помощью дальнобойного оружия.