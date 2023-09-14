Kyodo: рейтинг правительства Кисиды вырос после перестановок

Он составил 39,8%, что на 6,2 п. п. пункта больше, чем во время предыдущего исследования в августе

ТОКИО, 14 сентября. /ТАСС/. Уровень поддержки правительства японского премьер-министра Фумио Кисиды вырос более чем на 6 п. п. после проведенных 13 сентября перестановок, в ходе которых были назначены 11 новых министров, включая глав МИД и Минобороны. Об этом свидетельствуют данные опроса агентства Kyodo.

Рейтинг кабмина составил 39,8%, что на 6,2 п. п. пункта больше, чем во время предыдущего исследования в августе. Уровень неодобрения составил 39,7%. При этом 37,6% респондентов дали положительные оценки проведенным перестановкам, в то время как 43,9% заявили, что они их "не оценили".

В то же время только 15,9% опрошенных считают, что Кисида правильно выбрал новые кандидатуры на посты министров. 76,2% полагают, что он принимал решения с учетом мнения фракций правящей Либерально-демократической партии (ЛДП).

Опрос проводился 13 и 14 сентября по стационарным и мобильным телефонам методом случайной выборки. Количество участников не указывается.

Нынешний состав правительства стал третьим по счету с момента избрания Кисиды на посты председателя Либерально-демократической партии (ЛДП) и премьера в 2021 году. В ходе перестановок он сменил 11 министров, включая глав МИД и Минобороны. Кисида оставил при этом ключевую структуру кабмина и практически не вносил изменений в руководящий состав ЛДП. Новым главой МИД стала 70-летняя экс-министр юстиции Ёко Камикава, которая сменила на этом посту Ёсимасу Хаяси, занимавшего его с 2021 года. Новым главой Минобороны стал 54-летний Минору Кихара. Ранее он не занимал министерских постов, однако был советником премьера по вопросам нацбезопасности.

В целом костяк правительства не изменился, ключевые должности в нем сохранили самые влиятельные члены кабмина. Так, министром финансов остался Сюнъити Судзуки, главой министерства экономической безопасности - Санаэ Такаити, министром по вопросам цифровизации - Таро Коно, а руководителем министерства экономики, торговли и промышленности - Ясутоси Нисимура.