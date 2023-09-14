МИД Мьянмы заявил, что рассчитывает расширить сотрудничество с РФ во всех областях

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил уверенность, что Москва и Нейпьидо будут и далее развивать политический диалог, в том числе на высшем уровне

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Мьянма рассчитывает на развитие двустороннего сотрудничества с Россией во всех сферах. Об этом заявил вице-премьер, глава МИД Мьянмы Тан Све на переговорах с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве.

"Наша делегация здесь, чтобы поддерживать предыдущие результаты, которые [были достигнуты] во Владивостоке (на Восточном экономическом форуме - прим. ТАСС). Надеемся, что во время этого визита мы найдем общее взаимодействие, чтобы улучшить сотрудничество во всех отраслях между двумя сторонами", - сказал он.

В свою очередь, Сергей Лавров выразил уверенность, что Москва и Нейпьидо будут и далее развивать политический диалог, в том числе на высшем уровне.

"У нас очень насыщенное двустороннее взаимодействие во всех областях - и в торгово-экономической сфере, в области гуманитарной, культурной, образовательной. Разумеется, очень ценим наш диалог, обмен оценками, рекомендациями в отношении процессов, которые разворачиваются в мире, прежде всего в вашем регионе - Юго-Восточной Азии", - отметил глава российской дипломатии.