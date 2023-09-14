Чехия выдала международный ордер на арест осужденного за пропаганду терроризма

По данным портала novinky.cz, Томаш Чермак может скрываться в России

ПРАГА, 14 сентября. /ТАСС/. Краевой суд города Пльзень (Западная Чехия) выдал международный ордер на арест осужденного на 5,5 года заключения по статье "поддержка и пропаганда терроризма" 36-летнего Томаша Чермака, который, как пишет новостной портал novinky.cz, может скрываться в России.

Находившийся до завершения судебного разбирательства по уголовному делу на свободе Чермак скрылся после вынесения приговора. Полиция во время обыска у него дома нашла, согласно порталу, документы, подтверждающее его намерение выехать в Россию. "Имеются косвенные доказательства, что он может скрываться за рубежом", - проинформировал представитель чешских судебных органов Томаш Боучек.

Чермак стал первым в чешской истории осужденным по статье "поддержка и пропаганда терроризма". Во время пандемии он распространял в социальных сетях призывы к отмене действовавших в республике в тот период социальных ограничений, расправе над вводившими их политиками и сожжению Сената (верхней палаты парламента) Чехии.

В ходе судебного разбирательства Чермак признал вину, что было учтено судом. Он получил минимальный срок наказания, предусмотренный по статье о тяжком преступлении. Теперь вердикт может быть значительно ужесточен из-за того, что он скрывается от правосудия. Согласно порталу, тюремное заключение ему будет продлено еще на два года.