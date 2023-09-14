СМИ: Блинкен в ходе визита в Киев не настаивал на проведении президентских выборов

Президент Украины Владимир Зеленский ранее неоднократно отмечал, что проведение выборов в условиях боевых действий затруднительно

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Госсекретарь Энтони Блинкен во время последнего визита в Киев 6-7 сентября не пытался давить на украинские власти в вопросе своевременного проведения президентских выборов, но лишь обещал "в случае необходимости" оказать помощь. Об этом сообщило издание РБК-Украина со ссылкой на источники.

Выборы главы государства по плану должны пройти на Украине весной. Западные партнеры Киева, которые с момента начала боевых действий многократно увеличили поставки ему вооружения, а также выделяют средства для поддержки украинской экономики, высказывали настойчивые пожелания, чтобы голосование прошло в предусмотренные сроки. Однако президент страны Владимир Зеленский неоднократно отмечал, что проведение выборов в условиях боевых действий затруднительно и "предложил" США профинансировать избирательный процесс, если для Вашингтона это столь принципиальный вопрос.

По данным РБК-Украина, проведение президентских выборов на Украине важно для Вашингтона, так как украинская тема плотно вошла в предвыборную повестку в самих США. Поэтому вопрос весенних выборов поднимался и в ходе последней поездки Блинкена в Киев. Однако, как сообщили источники агентства, американская делегация дала понять, что не будет оказывать давления на Украину в этом плане, но выразила готовность оказать помощь в случае необходимости.

Ранее в Киеве побывал американский сенатор Линдси Грэм, который заявил, что украинские власти должны обеспечить проведение выборов в срок. На это секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов ответил, что выборы будут проводить по завершении боевых действий, "а не по желанию кого-либо из партнеров". Официального решения об отмене или переносе пока не принималось, а украинские власти делают противоречивые заявления, то допуская некую возможность проведения голосования во время боевых действий, то отметая ее, ссылаясь на конституцию.