В США заявили об одобрении в Нигере возобновления американских операций на базах

При этом США не возобновляют сотрудничество с Нигером в сфере борьбы с терроризмом, сообщил генерал ВВС Джеймс Хекер

НЬЮ-ЙОРК, 14 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы США возобновили активную деятельность на территории своих баз, расположенных в Нигере, после получения одобрения со стороны местных властей. Об этом сообщил генерал ВВС США Джеймс Хекер.

"Некоторое время мы не выполняли никаких запусков беспилотников с наших баз, однако сейчас мы реализуем большую часть своих рутинных миссий в этой сфере. Операции возобновились после того, как мы получили одобрение со стороны соответствующих властей, - приводит слова Хекера газета The Wall Street Journal. - Соединенные Штаты оставляют за собой право проводить операции по защите наших сил и персонала в случае, если это потребуется. Однако мы не возобновляем сотрудничество с Нигером в сфере борьбы с терроризмом и не будем вдаваться в подробности операций в целях безопасности".

8 сентября газета Politico проинформировала со ссылкой на свои источники, что численность американских военнослужащих, находящихся в Нигере, может сократиться в ближайшее время примерно вдвое в результате решения Пентагона о передислокации войск в качестве мер предосторожности после того, как мятежники в конце июля отстранили от власти президента страны Мохамеда Базума.

В конце июля в Нигере группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении Базума от власти. Для управления страной был сформирован Национальный совет спасения родины во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. 10 августа, как проинформировал портал ActuNiger, Тчиани подписал указ о формировании нового правительства переходного периода.