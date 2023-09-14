Премьер Молдавии призвал развернуть в стране агитацию о пользе вступления в НАТО

Дорин Речан сообщил, что правительство уже начало внедрять в армии стандарты альянса

КИШИНЕВ, 14 сентября. /ТАСС/. Власти Молдавии должны развернуть агитацию о пользе вступление страны в НАТО для населения республики, большая часть которого выступает против отмены закрепленного в конституции нейтралитета. Об этом заявил премьер-министр Молдавии Дорин Речан.

"Население не знает, что значит НАТО. Нам нужны эти дискуссии, нам нужно объяснять, что такое коллективная безопасность, объяснять значение безопасности, понять, какие страны могут себе позволить необходимые инвестиции в безопасность, а какие нет", - сказал он в эфире телеканала Jurnal TV.

Он добавил, что правительство уже начало внедрять в армии стандарты НАТО. "Фактически, мы это и делаем. Мы увеличиваем инвестиции в армию, увеличиваем объем инвестиций, поступающих в том числе от стран НАТО и самого альянса, через европейский механизмы безопасности. И мы будем продолжать этот курс", - сказал премьер-министр. Ранее президент Молдавии Майя Санду также высказывалась за проведение разъяснительной работы с населением, отмену нейтралитета и вступление в военный блок.

По данным практически всех социологических опросов, большинство граждан Молдавии против вступления страны в альянс. В частности, по данным, которые представила в июне близкая к правящей Партии действия и солидарности неправительственная организация WatchDog, членство в альянсе поддержали бы 33,4% опрошенных, а 52,6% выступили категорически против. Опрос, проведены по заказу Института европейской политики и реформ, показал, что против отказа от нейтралитета высказалось 60%.

Власти Молдавии в 2023 году увеличили военный бюджет на 68%, до 1 523 млн леев ($89 млн), что составит примерно 0,5% от ВВП. В начале августа США передали армии республики партию вооружения на сумму более $3 млн. Ранее ЕС выделил республике €40 млн на укрепление обороны. Со своей стороны министр обороны Молдавии Анатолий Носатый заявил, что республика заинтересована в получении от НАТО системы ПВО. Кроме того, усиление молдавской армии проходит в рамках программы НАТО "Партнерство ради мира" и Инициативы строительства оборонного потенциала.