ЕС готов принять меры в отношении КНДР, если она предоставит военную помощь России

БРЮССЕЛЬ, 14 сентября. /ТАСС/. Евросоюз готов принять меры, направленные против КНДР, если Пхеньян окажет военную помощь Москве. Об этом заявил на пресс-конференции в Брюсселе представитель внешнеполитической службы сообщества Петер Стано.
Читайте также
Пять часов на космодроме Восточный. Путин и Ким Чен Ын встретились впервые за четыре года
"Любое предоставление Северной Кореей помощи России не останется без последствий. Мы готовы отреагировать соответствующими мерами", - сказал он.
По словам Стано, ЕС осуждает не только специальную военную операцию РФ на Украине, но и всех, кто поддерживает Москву. "Мы призываем Северную Корею прекратить оказывать какую-либо поддержку России", - добавил он.