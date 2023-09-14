14 сентября, 10:40,
обновлено 14 сентября, 10:58

ЕС готов принять меры в отношении КНДР, если она предоставит военную помощь России

Представитель внешнеполитической службы сообщества Петер Стано заявил, что любое предоставление Пхеньяном помощи Москве не останется без последствий

БРЮССЕЛЬ, 14 сентября. /ТАСС/. Евросоюз готов принять меры, направленные против КНДР, если Пхеньян окажет военную помощь Москве. Об этом заявил на пресс-конференции в Брюсселе представитель внешнеполитической службы сообщества Петер Стано.

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"Любое предоставление Северной Кореей помощи России не останется без последствий. Мы готовы отреагировать соответствующими мерами", - сказал он.

По словам Стано, ЕС осуждает не только специальную военную операцию РФ на Украине, но и всех, кто поддерживает Москву. "Мы призываем Северную Корею прекратить оказывать какую-либо поддержку России", - добавил он. 

Теги:
КНДРРоссия
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