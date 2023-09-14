Правительство Грузии утвердило концепцию борьбы с олигархами по требованию ЕС

План охватывает семь направлений, среди которых антикоррупционная и антимонопольная сферы, вопросы отмывания денег и плюрализма СМИ, а также необходимые изменения в сфере правосудия

ТБИЛИСИ, 14 сентября. /ТАСС/. Правительство Грузии утвердило план борьбы с влиянием олигархов на общественно-политическую жизнь республики, что является одним из условий для получения статуса кандидата в члены ЕС. Об этом сообщила пресс-служба грузинского правительства.

"Под руководством премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили состоялось 68-е заседание комиссии по интеграции Грузии в Евросоюз. На заседании, которое состоялось в администрации правительства, члены комиссии утвердили план действий по деолигархизации во избежание избыточного влияния на политическую, экономическую и общественную жизнь Грузии, который разработан на основании рекомендаций Венецианской комиссии и Евросоюза", - говорится в сообщении.

Документ подразумевает системный подход в борьбе с влиянием олигархов, а также пакет законодательных изменений, необходимых для внедрения стратегии. План охватывает семь направлений, среди которых антикоррупционная и антимонопольная сферы, вопросы отмывания денег и плюрализма СМИ, а также необходимые изменения в сфере правосудия, добавили в пресс-службе.

Документ будет направлен в парламент для проведения соответствующих законодательных изменений.

Принятие закона об олигархах является одним из 12 пунктов, которые на заседании в июне 2022 года лидеры Евросоюза определили для предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в сообщество. Парламент Грузии с 2022 года несколько раз пытался принять соответствующий закон, однако идея была раскритикована Венецианской комиссией и ЕС, после чего законодатели решили отказаться от его принятия и разработать более системный подход для борьбы с влиянием богатых людей на общественно-политическую жизнь республики.