Гаглоев поздравил Медведева с днем рождения

Президент Южной Осетии вновь поблагодарил бывшего российского лидера за защиту республики

ЦХИНВАЛ, 14 сентября. /ТАСС/. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев поздравил заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрия Медведева с Днем рождения, отметив, что в республике всегда будут благодарны ему за признание независимости и обретенный мир.

В четверг Медведеву исполнилось 58 лет.

"Ваши заслуги в продвижении и защите интересов Российской Федерации, в утверждении принципов права и справедливости невозможно переоценить. В Южной Осетии высоко ценят ваше историческое решение о признании Российской Федерацией независимости Республики Южная Осетия и будут всегда благодарны за обретенные мир и уверенность в завтрашнем дне", - говорится в поздравлении президента, опубликованном на его официальном сайте.

Гаглоев пожелал Медведеву крепкого здоровья, благополучия и реализации всех намеченных планов, направленных на благо России.

Ранее Гаглоев наградил Медведева высшей государственной наградой - орденом "Уацамонга" "за выдающиеся заслуги в отражении агрессии Грузии", а также личный вклад в утверждение независимости республики. Президент подчеркнул, что признание независимости Южной Осетии открыло перед республикой широкие возможности мирного развития, и пригласил Медведева посетить Южную Осетию в любое удобное для него время.

В ночь на 8 августа 2008 года Грузия совершила вооруженное нападение на Южную Осетию. Россия встала на защиту граждан республики, многие из которых к тому времени приняли гражданство РФ, и своих миротворцев, работавших в регионе с 1992 года. В результате пятидневного военного конфликта погибли более 1 тыс. человек, из которых 72 - российские военнослужащие. 26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии - Абхазии, соответствующие указы были подписаны Медведевым, который в то время был президентом Российской Федерации.