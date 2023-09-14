14 сентября, 11:27

Салех: правительство Ливии должно восстановить пострадавшие от стихии регионы за полгода

Спикер Палаты представителей Ливии призвал кабинет министров "обеспечить население пострадавших от стихии регионов всем необходимым, компенсировать людям их потери, предоставить лечение и убежище"

КАИР, 14 сентября. /ТАСС/. Ливийское правительство должно восстановить пострадавшие от ливней и наводнений регионы на северо-востоке страны в течение ближайших шести месяцев. С таким обращением выступил спикер Палаты представителей (парламента) Ливии Акила Салех.

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"Правительство обязано вернуть [в пострадавших районах] все, как было и раньше, в течение шести месяцев", - заявил Салех на открытии чрезвычайной сессии ливийского парламента, на которой рассматриваются необходимые меры для скорейшего преодоления последствий стихийного бедствия. Как передал телеканал Al Hadath, спикер Палаты представителей призвал кабинет министров "обеспечить население пострадавших от стихии регионов всем необходимым, компенсировать людям их потери, предоставить лечение и убежище тем, кто потерял свои дома во время наводнений".

Салех высоко оценил действия ливийской армии, Красного Полумесяца и правительственных структур, направленные на скорейшее преодоление сложившейся в северных районах ситуации. 

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