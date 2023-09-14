Глава МИД Мьянмы пригласил российских туристов посетить страну

Тан Све сообщил о готовности "развивать многостороннее сотрудничество на всех уровнях"

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Мьянмы Тан Све пригласил российских туристов посетить страну, чтобы познакомиться с ее курортами и богатым культурным наследием. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Тан Све напомнил, что Россия и Мьянма с 5 сентября после 30-летнего перерыва возобновили прямое авиасообщение по маршруту Янгон - Мандалай - Новосибирск. "Мы хотели бы пригласить российских туристов посетить Мьянму, особенно в зимнее время года. Мы надеемся, что они смогут насладиться пляжами Мьянмы и объектами культурного наследия", - сказал он.

"Мы укрепляем наши отношения в области культуры, экономики и промышленного производства. <...> Мы хотим пригласить российских инвесторов. В предстоящий период мы готовы развивать многостороннее сотрудничество на всех уровнях на благо двух стран", - подчеркнул министр, указав, что в течение последних 20 лет более 7 тыс. граждан Мьянмы получили образование в российских вузах.

"Я хочу поблагодарить Россию за предоставление полезной гуманитарной помощи во время пандемии, а также за пожертвование российским правительством спасательного оборудования и продуктов питания при ликвидации последствий циклона "Мокко", - добавил он.