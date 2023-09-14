Экс-постпред в СНГ рассказал о дружбе первого президента Молдавии с Грузией

По словам Зураба Хонелидзе, Мирча Снегур был сторонником единства Грузии

ТБИЛИСИ, 14 сентября. /ТАСС/. Первый президент Молдавии Мирча Снегур, который умер в ночь на четверг на 84-м году жизни, был другом и союзником Грузии. Об этом корреспонденту ТАСС заявил бывший постоянный представитель Грузии в СНГ, ректор Сухумского государственного университета Зураб Хонелидзе.

"Для меня самым главным было его отношение к грузинскому государству, единству государства и грузинской нации. Любой связанный с Грузией вопрос, который поднимался на встречах на уровне глав МИД, обороны, премьер-министров или глав государств, представители Молдовы всегда поддерживали. А без его согласия нижестоящие должностные лица не выражали бы позицию страны. В его лице у Грузии был союзник и друг", - отметил Хонелидзе.

В беседе с агентством Хонелидзе вспомнил, как в 1996 году, в последние месяцы президентства Снегура, выдвинул инициативу создать специальную миссию глав стран СНГ по урегулированию конфликта в Абхазии и назначить Снегура ее руководителем. В тот момент Хонелидзе занимал должность главы департамента СНГ по политическим связям, а вскоре стал постпредом Грузии в содружестве. "Мы встретились в Минске, провели на эту тему три встречи. Он приветствовал эту идею и полностью готов был к ее осуществлению", - вспоминает Хонелидзе. По его словам, инициатива понравилась и тогдашнему президенту Грузии Эдуарду Шеварднадзе, но реализовать ее не позволили определенные силы внутри страны.

"Он был однозначно сторонником единства нашей страны. У него было западное мышление, он был прогрессивным человеком", - отмечает Хонелидзе. Вспоминая встречи, на которых обсуждалась идея создания миссии, Хонелидзе подчеркивает, что Снегур, несмотря на то, что был гораздо выше по статусу и старше по возрасту, создал ощущение равных собеседников, так как был "абсолютно скромным, уравновешенным и образованным человеком".

Первый президент Молдавии Мирча Снегур умер на 84-м году жизни из-за неизлечимой болезни. Он занимал пост главы республики с 3 сентября 1990 года по 1 декабря 1996 года. Снегур родился 17 января 1940 года в селе Трифэнешть Сорокского уезда. Был председателем Президиума Верховного Совета МССР и Председателем Верховного Совета МССР, депутатом парламента Республики Молдова XIV созыва.