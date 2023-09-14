Токаев предложил странам региона продвигать туристический бренд "Центральная Азия"

Президент Казахстана уточнил, что большие перспективы для активизации сотрудничества существуют в информационном пространстве

ДУШАНБЕ, 14 сентября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе Пятой консультативной встречи глав государств Центральной Азии предложил продвигать общий туристический бренд.

"У нас есть прекрасная возможность показать всему миру уникальную природу и самобытную культуру наших стран, совместно продвигая туристический бренд "Центральная Азия", - сказал он.

По его словам, большие перспективы для активизации сотрудничества имеются в информационном пространстве. "Предлагаю приступить к реализации совместных высококачественных медиапроектов, в том числе созданию общерегионального телеканала, новостных интернет-сайтов. Решению этих задач способствовал бы регулярный диалог между профильными ведомствами и информационными агентствами стран Центральной Азии", - полагает Токаев.