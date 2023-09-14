Токаев призвал страны Центральной Азии объединить усилия перед угрозами безопасности

Президент Казахстана отметил, что "первоочередной задачей является обеспечение вступления в силу Договора о дружбе"

ДУШАНБЕ, 14 сентября. /ТАСС/. Странам Центральной Азии необходимо объединить усилия для обеспечения безопасности на фоне геополитического обострения. Соответствующее заявление сделал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе пятой консультативной встречи глав государств региона.

"По мере обострения геополитической напряженности нам как никогда важно объединить усилия для обеспечения стабильности, безопасности и устойчивого прогресса региона. В Договоре о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в XXI веке зафиксирована взаимоприемлемая формула для достижения этой благой цели", - сказал он.

Глава государства отметил, что сегодня первоочередной задачей является обеспечение скорейшего вступления в силу документа. "Договор станет наглядным политическим свидетельством зрелости наших государств, готовности самостоятельно определять судьбу нашего региона", - считает Токаев.

Президент Казахстана также напомнил, что в последние годы существенно активизировалось сотрудничество в рамках форматов "Центральная Азия плюс". "Для извлечения максимальной выгоды из этих форматов нам необходимо сообща наполнять их качественным содержанием, исходя из наших национальных интересов. Важно, на наш взгляд, выступать с общих или максимально схожих позиций, чтобы показать мировому сообществу нашу солидарность и единство", - подчеркнул лидер Казахстана.

Он обратил внимание, что в условиях стремительно меняющегося миропорядка важное значение приобретает совершенствование существующих механизмов взаимодействия стран региона в сфере безопасности. Токаев выразил благодарность главам государств региона за поддержку инициативы Казахстана о запуске механизма регулярных консультаций в этой сфере. Также он предложил провести в 2024 году в Казахстане "диалог по безопасности и сотрудничеству в Центральной Азии на уровне секретарей советов безопасности".