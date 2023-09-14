Президент Туркмении предложил создать Центральноазиатскую торговую палату

Сердар Бердымухамедов отметил, что "важнейшей задачей является расширение торгово-экономических отношений и увеличение объемов взаимного товарооборота"

АШХАБАД, 14 сентября. /ТАСС/. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов на саммите в Душанбе предложил создать Центральноазиатскую торговую палату. Об этом сообщило агентство TDH.

По словам главы Туркмении, важнейшей задачей является расширение торгово-экономических отношений между странами региона и увеличение объемов взаимного товарооборота. "Думаю, что здесь требуется предельная конкретика и действенные меры. Предлагаем рассмотреть в этой связи вопрос создания Центральноазиатской торговой палаты", - приводит агентство слова Бердымухамедова.

Целью работы новой структуры станет координация совместных шагов стран региона для развития торговли, обеспечение коммерческих интересов всех потенциальных субъектов центральноазиатского рынка, привлечение инвестиций в крупные региональные проекты.