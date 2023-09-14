Вучич заявил, что его встреча с премьером непризнанного Косова в Брюсселе была безуспешна

Президент Сербии отметил, что в ходе переговоров стало ясно, что "Курти попросту избегает формирования Сообщества сербских муниципалитетов, а в этом заключена вся суть"

БЕЛГРАД, 14 сентября. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич заявил, что его консультации с премьер-министром непризнанного Косова Альбином Курти, прошедшие в четверг в Брюсселе, не дали результата.

"У нас состоялись переговоры, и я думаю, что в плане поиска прямого пути к нормализации отношений они завершились безуспешно. Все мы имеем свои предложения. В итоге мы приняли компромиссное предложение Евросоюза, в то время как Курти не пожелал его принимать, и встреча завершилась", - сообщил сербский лидер журналистам.

Глава государства отдельно указал на то, что в ходе самих переговоров "было не много приятных, а в основном неприятные моменты", и стало ясно, что "Курти попросту избегает формирования Сообщества сербских муниципалитетов (ССМ), а в этом заключена вся суть". Вучич добавил, что Сербия не бежит от своих обязательств и намерена и в дальнейшем придерживаться всех ранее заключенных договоренностей.

Брюссельское соглашение о нормализации отношений сторон было заключено 19 апреля 2013 года. Согласно документу, в Косове должно быть создано Сообщество сербских муниципалитетов - орган самоуправления сербов, проживающих в непризнанной республике. Президент Сербии неоднократно заявлял, что Белград выполнил свою часть соглашения, тогда как косовары лишь начали разрабатывать Устав ССМ, а затем приостановили этот процесс.