Reuters: хуситы посетят Саудовскую Аравию для переговоров о прекращении огня в Йемене

По данным издания, вместе с представителями мятежного движения "Ансар Аллах" в королевство отправится делегация из Омана

ДУБАЙ, 14 сентября. /ТАСС/. Делегация представителей мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) планирует посетить Саудовскую Аравию для переговоров о прекращении огня в Йемене. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их данным, вместе с хуситами в королевство отправится делегация из Омана, которая прибыла в четверг в Сану. Агентство указывает, что обе делегации должны приехать в Эр-Рияд в тот же день.

Накануне агентство Bloomberg сообщало, что ближайшие несколько недель имеют критическое значение для дальнейшей судьбы Йемена, поскольку Эр-Рияд готовится к новому раунду переговоров с хуситами, которые угрожают возобновить атаки на Саудовскую Аравию в случае невыплат им репараций и значительной доли доходов от продажи нефти и газа. Агентство также предположило, что разногласия, существующие между Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами, ставят под угрозу перспективы мирного урегулирования в Йемене.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и сторонниками мятежного движения "Ансар Аллах". В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в страну в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией. В феврале 2023 года генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что у Йемена появилась реальная возможность для движения к мирному урегулированию конфликта.