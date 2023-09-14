14 сентября, 12:17

Президент Таджикистана призвал страны Центральной Азии к единству

Эмомали Рахмон заявил, что в условиях повышенного интереса к региону ведущих держав странам стоит держать курс на интеграцию

ДУШАНБЕ, 14 сентября. /ТАСС/. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон на Пятой консультативной встрече глав государств Центральной Азии призвал лидеров стран региона к единству и большей интеграции.

Глава Таджикистана отметил повышенный интерес к региону со стороны ведущих мировых держав, что подтверждает создание более десяти переговорных форматов с Центральной Азией. "В этих условиях нам важно показать единство Центральной Азии и предпринимать более активные шаги на пути к интеграции внутри региона", - заявил Рахмон.

В связи с этим президент предложил дать поручение правительствам стран-участниц консультативной встречи разработать конкретные предложения для совместного развития с учетом региональной и страновой специфики.

Пятая консультативная встреча глав государств Центральной Азии проходит 14-15 сентября в Душанбе, во встрече принимают участие президенты Таджикистана Эмомали Рахмон, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Киргизии Садыр Жапаров, Туркмении Сердар Бердымухамедов, Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Впервые в качестве почетного гостя на встречу приглашен глава государства, не входящего в страны региона, - президент Азербайджана Ильхам Алиев. 

Теги:
ТаджикистанРахмон, Эмомали
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