Алиев заявил, что взаимные инвестиции со странами Центральной Азии превысят $1 млрд

Президент Азербайджана сообщил, что объем вложений согласован на три года

ДУШАНБЕ, 14 сентября. /ТАСС/. Азербайджан и страны Центральной Азии согласовали взаимные инвестиции на ближайшие три года на сумму более $1 млрд. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на Пятой консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Душанбе, на которую он приглашен в качестве почетного гостя.

"В прошлом году товарооборот Азербайджана со странами Центральной Азии вырос более чем в три раза, за семь месяцев этого года рост еще на 50%. Созданы совместные инвестиционные фонды, согласован объем взаимных инвестиций в более чем $1 млрд в ближайшие три года", - сказал азербайджанский лидер.

По его словам, Азербайджан реализует с центральноазиатскими странами многие проекты в сфере промышленной кооперации, машиностроения, автопрома, судостроения и сельского хозяйства, в том числе хлопководства, шелководства, садоводства и животноводства. В начальной стадии реализации находятся инвестиционные проекты в сфере гостиничного бизнеса и туризма.

Алиев также отметил, что компании из стран Центральной Азии проявляют интерес к недавно созданной в Азербайджане свободной экономической зоне "Алят".