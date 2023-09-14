Глава украинских грекокатоликов не считает, что Киев "закрыл дверь" перед Святым престолом

Святослав Шевчук отметил, что мнение советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о приверженности Папы Римского Франциска России носит личный характер

ВАТИКАН, 14 сентября. /ТАСС/. Глава Украинской грекокатолической церкви Святослав Шевчук усомнился, что Киев полностью "закрыл дверь" для мирных усилий Святого престола, а также разъяснил, что мнение советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о приверженности Папы Римского Франциска России носит личный характер.

"Не уверен, что украинское правительство закрыло все двери перед Святым престолом", - приводит его слова агентство ANSA. Иерарх также сообщил, что консультировался с послами Украины в Италии и при Ватикане о характере слов Подоляка, "выразил ли он личные убеждения или позицию украинского правительства". "Мне сказали, что это частное мнение", - добавил Шевчук. При этом он посоветовал уточнить вопрос у официальных представителей правительства Украины. "Я думаю, что на Украине люди считают, что мы должны не отталкивать друзей, а наоборот заводить их. Перед нами, как епископами, стоит задача донести послание, которое мы получили от Папы Римского", - продолжил он.

13 сентября в Риме завершился 10-дневный синод Украинской грекокатолической церкви, в котором участвовали 45 из 55 епископов с Украины, Центральной и Западной Европы, Северной и Южной Америки и Австралии. 6 сентября Папа Римский Франциск принимал участников ассамблеи.

Отказ Киева от посредничества Ватикана

Ранее Подоляк исключил посредничество Ватикана в урегулировании конфликта в стране. "Нет смысла говорить о посреднике под названием Папа Римский, если он занимает совершенно очевидную уже для всех пророссийскую позицию", - заявил тогда Подоляк.

25 августа Франциск в режиме телемоста принял участие во встрече с молодыми российскими христианами, которая проходила в базилике Святой Екатерины в Санкт-Петербурге, и ответил на вопросы верующих из России. Мероприятие прошло в рамках Всероссийской встречи католической молодежи, на которую приехали около 400 молодых людей со всей страны, и стало продолжением Всемирного дня католической молодежи, прошедшего в начале августа в Лиссабоне. В своем обращении Франциск назвал молодых людей "наследниками великой матери - России, великой страны, ее истории, ее святых, ее великих деятелей культуры", поблагодарил их за умение быть русскими и призвал хранить свое наследие.

На Украине в этих словах усмотрели воспевание "российского империализма". Критическую оценку тогда высказали в Украинской грекокатолической церкви, непосредственно подчиняющейся Папе Римскому. В Киеве и ранее отвергали предложения Франциска по посредничеству для достижения мира на Украине, однако согласились принять папского посланника, главу Конференции итальянских епископов кардинала Маттео Дзуппи. Потом он побывал в Москве, Вашингтоне и 14 сентября заканчивает поездку в Пекин в рамках гуманитарных усилий по сближению сторон конфликта.