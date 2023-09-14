Рахмон выразил обеспокоенность ростом объемов контрабанды афганских наркотиков

По словам президента Таджикистана, в 2022 году изъяли около 5 тонн наркотических средств

ДУШАНБЕ, 14 сентября. /ТАСС/. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон выразил обеспокоенность увеличением объемов контрабанды афганских наркотиков и участившимися попытками афганских террористических групп пересечь государственную границу страны.

"Мы ощущаем рост активности различных террористических групп на территории Афганистана. В последние годы мы столкнулись с попытками незаконного пересечения государственной границы со стороны различных террористических групп", - сказал Рахмон на Пятой консультативной встрече глав государств Центральной Азии, которая проходит в Душанбе. "Компетентными органами [в 2022 году] на границе с этой страной [Афганистаном] изъято около 5 тонн наркотических средств, это на 22% больше, чем в 2021 году", - уточнил президент.

Недавно, по его словам, на границе с Афганистаном была пресечена попытка прорыва через границу боевиков группировки "Джамаат Ансарулла" (запрещена в РФ), которые планировали совершить серию терактов в столице и других регионах республики.

Кроме того, Рахмон отметил обостряющийся гуманитарный кризис в Афганистане и подтвердил, что Таджикистан продолжает предоставлять свою приграничную инфраструктуру и логистические возможности для доставки адресной помощи афганскому народу. "Наша цель - обеспечить благоприятные социально-экономические условия для стабилизации гуманитарной ситуации в этой стране", - подчеркнул таджикский лидер.

Пятая консультативная встреча глав государств Центральной Азии проходит 14-15 сентября в Душанбе, во встрече принимают участие президенты Таджикистана Эмомали Рахмон, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Киргизии Садыр Жапаров, Туркмении Сердар Бердымухамедов, Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Впервые в качестве почетного гостя на встречу приглашен глава государства, не входящего в страны региона, - президент Азербайджана Ильхам Алиев.