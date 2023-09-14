Депутат Бундестага заявила, что не видит Украину в ЕС из-за слабой экономики

Сара Вагенкнехт также раскритиковала главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, которая в ходе выступления перед Европарламентом выразила уверенность, что ЕС может функционировать и при участии более чем 30 стран-членов

БЕРЛИН, 14 сентября. /ТАСС/. Страны Евросоюза (ЕС) не должны принимать Украину в состав сообщества из-за слабой экономики и высокой коррупции, характерных для страны и до начала специальной военной операции. Такое мнение выразила депутат германского парламента от Левой партии Сара Вагенкнехт.

"Должен ли социально и политически столь глубоко раздробленный ЕС, и без того раздираемый множеством проблем, принимать [в свой состав] страну (Украину - прим. ТАСС), которая является одной из самых коррумпированных в Европе и уровень экономического производства на душу населения которой даже до войны не достигал и половины уровня самой экономически слабой страны ЕС?" - отметила Вагенкнехт на своей странице в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Политик раскритиковала главу Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен, которая, как утверждает Вагенкнехт, в ходе выступления перед Европарламентом в среду выразила уверенность, что Евросоюз может функционировать и при участии более чем 30 стран-членов. "Это обычная учтивость или она действительно настолько оторвана от реальности и слепа? Должны ли мы [в ЕС] мириться с дальнейшим снижением наших зарплат, социальных и правовых стандартов?" - пишет депутат. По ее словам, за последние годы фон дер Ляйен "сделала все, чтобы приблизиться к уровню коррупции на Украине, заключив сделку с компанией Pfizer на поставку вакцин".

Вагенкнехт также обвинила председателя Еврокомиссии в стремлении "продолжить бессмысленную экономическую войну против России, которая обошлась странам ЕС в триллионы и ввергла в нищету десятки миллионов европейцев". В этом контексте парламентарий призвала Брюссель возобновить усилия по разрядке международной напряженности и начать заботиться о благосостоянии своих граждан, "а не тратить их деньги на бесконечные поставки оружия и наращивание вооружений".

Возможное расширение Евросоюза

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге 13 сентября заявила, что Еврокомиссия начнет подготовительную работу по анализу действующих в ЕС документов и институтов для их адаптации к расширению состава сообщества. Политик подчеркнула готовность сообщества идти на изменение своих конвенций и договоров в случае расширения. При этом она добавила, что ЕС "не может ждать изменений договоров" и уже сейчас должен делать шаги в сторону вступления новых стран.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что фон дер Ляйен считает необходимым как можно скорее гарантировать Украине и Молдавии членство в Евросоюзе, чтобы не допустить их попадания под влияние государств, не разделяющих ценности сообщества. По словам источников агентства, ранее в сентябре глава ЕК заявила послам ЕС, что с учетом новых геополитических реалий блоку необходимо расширяться.

Официальными кандидатами на вступление в ЕС сейчас являются Албания, Босния и Герцеговина, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Турция, Украина и Черногория. Дольше всех переговоры о вступлении в ЕС ведет Турция - с 2005 года, Черногория находится в статусе кандидата с 2010 года.