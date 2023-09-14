Премьер-министр Молдавии опроверг сообщения СМИ о своей отставке

Дорин Речан отметил, что пользуется полной политической поддержкой правящей Партии действия и солидарности

КИШИНЕВ, 14 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Молдавии Дорин Речан назвал слухами сообщения средств массовой информации республики о его грядущей отставке.

"Эти слухи специально распространяют. Фейки, которые активно пропагандируются", - прокомментировал он в эфире телеканала "Журнал-ТВ" публикации о готовящемся назначении на пост главы правительства недавно вернувшегося в состав кабинета на должность министра инфраструктуры и развития территорий Андрея Спыну.

Отвечая на вопрос журналиста, он подчеркнул, что Спыну вернулся в правительство по его инициативе. "Я пригласил Спыну в правительство, чтобы мы могли ускорить реализацию инфраструктурных проектов. Это задача господина Спыну", - пояснил премьер. Он также подчеркнул, что пользуется полной политической поддержкой правящей Партии действия и солидарности, членом которой не является. "У меня идеальное совпадение ценностей и задач развития страны с Партией действия и солидарности и с президентом Майей Санду", - добавил глава правительства.

Речан назначен на пост премьер-министра после отставки кабинета Натальи Гаврилицы в феврале 2023 года. До этого он был секретарем Высшего совета безопасности, советником президента по вопросам безопасности. Вокруг Спыну, который занимал пост вице-премьера и министра инфраструктуры в правительстве Гаврилицы, разразилось несколько скандалов связанных со злоупотреблениями при закупке газа и электроэнергии. Однако после отставки Санду назначила его генеральным секретарем своего аппарата, а вскоре вернула на пост министра. Позже в СМИ появились публикации, что его влияние выросло и он вскоре возглавит кабинет.