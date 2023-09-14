Экс-президента Туркмении наградили почетным знаком глав государств Центральной Азии

Гурбангулы Бердымухамедову вручили награду на Пятой консультативной встрече лидеров стран региона

ДУШАНБЕ, 14 сентября. /ТАСС/. Председатель Халк маслахаты (Народного совета) Туркмении, бывший президент страны и национальный лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов награжден почетным знаком глав государств Центральной Азии. Об этом сообщил председатель Пятой консультативной встречи лидеров стран региона, президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Рахмон спросил у присутствующих на встрече президентов Казахстана Касым-Жомарта Токаева, Киргизии Садыра Жапарова, Туркмении Сердара Бердымухамедова, Узбекистана Шавката Мирзиёева о том, не возражают ли они против предложения о награждении.

"Решение принято. Приглашаю коллег и членов делегаций в соседний зал для участия в торжественной церемонии вручения почетного знака глав государств Центральной Азии", - сказал Рахмон.

Ранее в МИД Таджикистана ТАСС сообщили, что Гурбангулы Бердымухамедов посетит Душанбе и встречу лидеров центральноазиатских стран в качестве почетного гостя.

Гурбангулы Бердымухамедов был президентом Туркмении с 2007 по 2022 г. В 2019 г. и 2021 г. он участвовал в саммитах глав государств Центральной Азии.