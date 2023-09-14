WP: Маск планирует встретиться с Нетаньяху в Кремниевой долине

По информации газеты, встреча может состояться 18 сентября

НЬЮ-ЙОРК, 14 сентября. /ТАСС/. Американский предприниматель Илон Маск планирует на следующей неделе встретиться с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Кремниевой долине (штат Калифорния). Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.

По ее информации, Нетаньяху 18 сентября прилетит в Кремниевую долину, чтобы встретиться с владельцем X (ранее Twitter), чтобы помочь Маску решить вопрос с критикой в адрес соцсети за разжигание антисемитизма.

Ранее телекомпания NBC информировала, что правозащитные организации считают, что Маск разжигает ненависть в X и предоставляет "всеобщую амнистию" людям, которые ранее были заблокированы за антисемитские публикации. Так, администрация X восстановила аккаунт сторонника теории превосходства белой расы Ника Фуэнтеса. Соцсеть заблокировала в июле 2021 года учетную запись Фуэнтеса за распространение антисемитских высказываний.

Муж вице-президента США Камалы Харрис также отмечал, что жители Соединенных Штатов столкнулись с "эпидемией ненависти" из-за роста антисемитизма.

27 октября 2022 года Маск закрыл сделку на сумму $

44 млрд по приобретению компании Twitter, владеющей одноименной социальной сетью. После приобретения Twitter бизнесмен провел массовые увольнения. В результате штат компании сократился с 7,5 тыс. человек до примерно 2 тыс. человек. В конце ноября предприниматель заявил сотрудникам соцсети, что дальнейших увольнений в планах нет.