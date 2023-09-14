Прокурор МУС Карим Хан открыл офис организации на Украине

Это самое большое представительство суда за пределами Гааги, сообщил генпрокурор страны Андрей Костин

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан и генпрокурор Украины Андрей Костин открыли офис организации в Киеве. Об этом сообщили в офисе украинского генпрокурора.

"Сегодня на Украине открылся так называемый полевой офис Международного уголовного суда. Это самое большое представительство МУС за пределами Гааги", - сказал Костин на совместном брифинге, видеозапись которого размещена в Telegram-канале офиса.

В свою очередь Хан заявил, что открытие представительства организации на Украине не просто формальность. "Это не просто офис прокурора, это офис МУС. <...> Он здесь, в Киеве, потому что у нас тут есть работа", - сказал прокурор.

О планах открыть офис МУС в Киеве Костин информировал в марте, когда был подписан меморандум между организацией и правительством Украины. После агентство Укринформ сообщило, что в представительстве будут работать порядка 20 следователей, аналитиков и других специалистов.

МУС создан на основании Римского статута 1998 года. На текущий момент в международном договоре участвуют 123 страны. Суд находится в Гааге, но у него есть отделения, открытые в странах, где идут расследования. Украина подписала Римский статут еще 20 января 2000 года, но так и не ратифицировала его, хотя по условиям соглашения об Ассоциации с ЕС в 2014 году обязана сделать это.

В число государств, не являющихся участниками статута, входят Россия (подписала, но не ратифицировала), США (подписали, но позже отозвали подпись) и Китай (не подписывал статут). В 2016 году президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому Россия не станет участником МУС. Согласно заявлению МИД РФ, этот суд "не оправдал возложенных на него надежд и не стал подлинно независимым органом международного правосудия".