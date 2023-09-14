ЮАР при поддержке БРИКС добивается реформы международных институтов, включая Совбез ООН

Официальный представитель президента республики Винсент Магвенья отметил, что недавнее решение о принятии Африканского союза в качестве полноправного члена Группы двадцати является первым шагом в реформе международных организаций

ПРЕТОРИЯ, 14 сентября. /ТАСС/. Реформа Совета Безопасности (СБ) ООН за счет более широкого присутствия в нем развивающихся стран является приоритетом внешней политики Южно-Африканской Республики и президент ЮАР Сирил Рамапоса в ходе предстоящей поездки на Генеральную Ассамблею (ГА) ООН будет добиваться ее реализации. Об этом заявил официальный представитель президента ЮАР Винсент Магвенья, отвечая на вопрос ТАСС.

"Реформа Совета Безопасности ООН в рамках реформы всей нынешней архитектуры международных организаций является центральным элементом политики ЮАР и президент Рамапоса поднимет его в ходе предстоящей поездки и выступлении на ГА ООН, - отметил Магвенья. - В декларации саммита БРИКС, который прошел в Йоханнесбурге, два постоянных члена СБ ООН - Россия и Китай - поддержали реформу руководящих органов ООН с тем, чтобы они в большей степени отражали разнообразие современного мира".

Магвенья отметил, что недавнее решение о принятии Африканского союза в качестве полноправного члена Группы двадцати (G20) является первым шагом в реформе международных организаций. "Мы воодушевлены тем, что Африканский союз включен в G20, - подчеркнул он. - За этим шагом должны последовать другие, включая реформирование глобальных финансовых институтов. Аналогичному подходу ЮАР придерживается и в отношении СБ ООН".