Глава офиса Зеленского второй раз за месяц обсудил с Салливаном ситуацию на Украине

Как сообщили в Киеве, в частности, Андрей Ермак рассказал об "актуальной ситуации на фронте, отдельно было акцентировано внимание на нуждах украинской армии"

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак по телефону обсудил с помощником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном военную обстановку, а также вопросы поддержки украинской армии. Об этом сообщила пресс-служба офиса президента Украины.

В частности, Ермак рассказал об "актуальной ситуации на фронте, отдельно было акцентировано внимание на нуждах украинской армии".

Это уже второй телефонный разговор с Салливаном с начала месяца. В прошлый раз Ермак проинформировал его о ходе боевых действий в стране и потребностях армии 2 сентября. Ермак также рассказал Салливану о создании рабочих групп для реализации продвигаемой Киевом "формулы мира".

В течение августа Ермак дважды информировал Салливана о ситуации на Украине.