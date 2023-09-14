Глава Туркмении предложил создать Энергетический диалог стран Центральной Азии

Сердар Бердымухамедов отметил, что в регионе формируются условия для устойчивого энергетического партнерства

АШХАБАД, 14 сентября. /ТАСС/. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов предложил создать новый региональный форум - Энергетический диалог стран Центральной Азии. Эту идею он озвучил в Душанбе на Пятой консультативной встрече глав государств Центральной Азии, передает государственное агентство TDH.

Бердымухамедов отметил, что в регионе формируются условия для устойчивого энергетического партнерства, ориентированного как на удовлетворение регионального спроса, так и на выход к мировым рынкам через международные транзитные коридоры. Туркмения, по его словам, готова к поставкам своего природного газа и электроэнергии в страны Центральной Азии и далее на внешние рынки на взаимовыгодных условиях.

"В этой связи представляется целесообразным создать новую форму пятистороннего взаимодействия - Энергетический диалог центрально-азиатских стран", - приводит агентство слова главы Туркмении. Он призвал рассмотреть эту инициативу в интересах налаживания долгосрочного взаимодействия между странами региона.

Кроме того, Бердымухамедов предложил создать Совет стран Центральной Азии по новым технологиям, который будет координировать совместные усилия в этой сфере. По его мнению, эта структура могла бы взять на себя формирование объединенной стратегии государств региона по новым технологиям, выступать с соответствующими рекомендациями и вырабатывать конкретные предложения.

Также туркменский лидер предложил запустить транспортно-логистическую платформу стран Центральной Азии. По его мнению, главной задачей платформы могло бы стать рассмотрение вопросов создания в регионе транспортных хабов, формирование новых и повышения эффективности существующих транзитных коридоров, оптимизации и гармонизации таможенных, миграционных и других процедур вдоль международных транспортных маршрутов, проходящих по территориям стран региона.