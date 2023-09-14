Саммит стран Центральной Азии выступил за мирное урегулирование в Афганистане

Глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин отметил, что лидеры государств подчеркнули важность создания в стране инклюзивного правительства с участием представителей всех групп населения государства

ДУШАНБЕ, 14 сентября. /ТАСС/. Главы государств Центральной Азии в совместном заявлении, принятом по итогам консультативной встречи в Душанбе, выступили за урегулирование ситуации в Афганистане и его становления как мирного государства. Текст заявления зачитал на брифинге глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин.

"Подробно была рассмотрена ситуация в соседнем Афганистане. Наши лидеры подтвердили исключительную важность урегулирования ситуации в этой стране и выступили за его становление в качестве независимого, единого и мирного государства", - сказал министр. Он отметил, что главы государств "подчеркнули важность создания в Афганистане инклюзивного правительства" с участием представителей всех групп населения страны. "Они также подтвердили приверженность содействовать братскому афганскому народу в преодолении гуманитарного и экономического кризиса", - сказал Мухриддин.

Также министр отметил, что лидеры Центральной Азии договорились наращивать усилия для противодействия распространению идей экстремизма, прежде всего в молодежной среде.

Власть в Афганистане с 2021 года контролируют представители радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ). Они установили контроль над страной после того, как США объявили о выводе оттуда вооруженных сил. В сентябре 2021 года талибы огласили состав временного правительства, однако его легитимность пока не признала ни одна страна в мире.