14 сентября, 13:46

Несколько тысяч маленьких деревень пострадали на юге Марокко из-за землетрясения

По информации информационного портала "360", стихийное бедствие коснулось более 6,2 тыс. дуаров в провинциях Эль-Хауз, Тарудант и Шишауа

МАРРАКЕШ, 14 сентября. /ТАСС/. Тысячи маленьких деревень (дуаров), расположенных главным образом в горной местности, пострадали на юге Марокко в результате разрушительного землетрясения, произошедшего вечером 8 сентября. Об этом сообщает информационный портал "360".

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Стихийное бедствие коснулось более 6,2 тыс. дуаров в провинциях Эль-Хауз, Тарудант и Шишауа. Жители этих населенных пунктов вынуждены оставаться в палаточных лагерях, которые сооружаются близ поврежденных домов.

Как отмечают специалисты, приоритетными задачами властей являются расселение оставшихся без крова жителей пострадавших горных областей, оказание им срочной гуманитарной помощи, а также поддержки раненым. Кроме того, правительству предстоит решить, восстанавливать поврежденные дома или сносить их. Для этого предстоит провести работы по экспертизе.

Согласно предварительной информации властей, в зоне землетрясения полностью разрушено около 6 тыс. домов, частично обрушилось свыше 20 тыс. домов. Чиновники уже дали понять, что эти цифры, скорее всего, возрастут, так как в пострадавших провинциях продолжаются операции по спасению людей и установлению масштаба ущерба. 

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