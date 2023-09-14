14 сентября, 13:26

В Таджикистане заявили, что шестая встреча лидеров Центральной Азии пройдет в 2024 году

Она состоится в Казахстане

ДУШАНБЕ, 14 сентября. /ТАСС/. Консультативная встреча лидеров государств Центральной Азии в 2024 году пройдет в Казахстане. Об этом сообщил на брифинге глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин по итогам пятой встречи глав государств региона в Душанбе.

"Главы государств также поддержали предложение президента Республики Казахстан уважаемого Касым-Жомарта Кемелевича Токаева провести Шестую консультативную встречу глав государств Центральной Азии в будущем году в Республике Казахстан", - сказал министр.

Консультативные встречи лидеров стран Центральной Азии проводятся с 2018 года. Первая встреча была проведена в Казахстане в Астане, в 2019 году она прошла в столице Узбекистана. В 2020 году очный саммит не проводился, в 2021 году местом саммита стал город Аваза в Туркмении, в 2022 году - киргизский город Чолпон-Ата. 

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КиргизияТаджикистанТуркменияУзбекистан
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