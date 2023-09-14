14 сентября, 13:23,
обновлено 14 сентября, 14:12

WSJ анонсировала новые санкции США против 150 физлиц и компаний за помощь России

REUTERS/ Kevin Wurm
Здание Конгресса США
© REUTERS/ Kevin Wurm

По данным газеты, их объявят 14 сентября

НЬЮ-ЙОРК, 14 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты в четверг введут санкции в отношении 150 физических и юридических лиц за якобы оказываемое России содействие в обходе американских ограничительных мер. Об этом сообщила со ссылкой на источники газета The Wall Street Journal.

По ее сведениям, рестрикции будут распространяться на тех, кто якобы помогает переправлять товары с американскими технологиями. В новом санкционном списке, отмечает издание, фигурируют две финские компании и их сотрудники из Франции и Эстонии.

По утверждениям газеты, американские власти в последние несколько месяцев обращались к правительствам таких стран, как Венгрия, Китай, Объединенные Арабские Эмираты и Турция, с тем, чтобы те ограничили деятельность своих компаний, которые, по мнению Вашингтона, нарушают режим санкций. 

Теги:
СШАРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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