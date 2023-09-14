Парламент Ливии утвердил программу помощи пострадавшим от наводнений на $2 млрд

Депутаты призвали прокуратуру страны в срочном порядке провести расследование причин значительного числа жертв в результате ливней и наводнения на северо-востоке страны

КАИР, 14 сентября. /ТАСС/. Палата представителей (парламент) Ливии, действующая на востоке страны, утвердила программу экстренной помощи пострадавшим от ливней и наводнений районам в размере 10 млрд ливийских динаров (чуть более $2 млрд). Об этом сообщил официальный представитель парламента Абдалла Бельхак по завершении экстренной сессии, на которой депутаты обсудили необходимые меры для скорейшего преодоления последствий стихийного бедствия.

"Палата представителей утвердила чрезвычайный бюджет в размере 10 млрд динаров для оказания неотложной помощи пострадавшим от стихии районам", - отметил Бельхак, слова которого привел телеканал Sky News Arabia. Кроме того, как указал представитель парламента, депутаты призвали прокуратуру страны в срочном порядке провести расследование причин значительного числа жертв в результате ливней и наводнения на северо-востоке страны.

Ранее спикер парламента Акила Салех заявил на открытии сессии, что ливийское правительство должно восстановить пострадавшие от ливней и наводнений регионы в течение ближайших шести месяцев. Он призвал кабинет министров "обеспечить население пострадавших от стихии регионов всем необходимым, компенсировать людям их потери, предоставить лечение и убежище" тем, кто потерял свои дома.