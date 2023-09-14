14 сентября, 13:42
Землетрясение в Марокко

Власти Марокко заявили, что землетрясение не повредило плотины на юге страны

Министерство оснащения и водных ресурсов королевства сообщило, что "они находятся в хорошем состоянии и нормально функционируют"

МАРРАКЕШ, 14 сентября. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 7,0, произошедшее на юге Марокко 8 сентября, не привело к повреждению местных плотин.

Читайте также
Что известно о землетрясении в Марокко

Об этом говорится в коммюнике министерства оснащения и водных ресурсов королевства.

По информации ведомства, плотины Лалла Такеркуст, Якуб аль-Мансур и Абу Аббас Себти, расположенные рядом с городом Марракеш, не пострадали в результате стихийного бедствия. Плотины находятся в хорошем состоянии и нормально функционируют, отметили в министерстве.

Кроме того, ведомство сообщило, что с момента землетрясения осуществляется контроль над всеми плотинами в королевстве, как действующими, так и строящимися. Гидротехнические сооружения не понесли никакого ущерба в результате подземных толчков. 

Теги:
МароккоЗемлетрясение в Марокко
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация