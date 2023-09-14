14 сентября, 13:50

СМИ сообщили о перестановках в спецслужбах Буркина-Фасо

По данным Jeune Afrique, нескольких военных из окружения президента арестовали по подозрению в заговоре

ПРЕТОРИЯ, 14 сентября. /ТАСС/. Президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре произвел перестановки в Национальном разведывательном управлении и Службе государственной безопасности. Об этом сообщает издание Jeune Afrique.

Согласно публикации, на должность заместителя генерального директора Национального разведывательного управления назначили окружной комиссар полиции Сейду Уаттара. Службу государственной безопасности и полицейской разведки возглавил окружной комиссар полиции Абдулай Гандема.

По данным издания, перестановки в спецслужбах произошли на фоне попыток дестабилизации ситуации в Буркина-Фасо, в том числе извне. Нескольких военных из окружения Траоре арестовали по подозрению в "заговоре против государственной безопасности".

Как отмечает издание, заместитель генерального директора Национального разведывательного управления Сейду Уаттара хорошо известен в разведывательных кругах, поскольку возглавлял Специальную бригаду контртеррористического реагирования, ответственную за отслеживание джихадистских группировок. 

Теги:
Буркина-ФасоТраоре, Ибрагим
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