Представитель ХАМАС заявил, что столкновение в Ливане должно быть остановлено

Муса Абу Марзук отметил, что "к этому необходимо приложить максимум усилий"

БЕЙРУТ, 14 сентября. /ТАСС/. Исламское движение ХАМАС требует немедленного прекращения вооруженных столкновений в лагере палестинских беженцев Айн-эль-Хильве на юге Ливана. Об этом заявил на пресс-конференции в Бейруте член Политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук, который возглавляет делегацию исламистов, находящуюся в Ливане с посреднической миссией.

"Кровопролитие в Айн-эль-Хильве должно быть остановлено как можно быстрее, к этому необходимо приложить максимум усилий", - подчеркнул палестинский политик. Он сообщил, что на встрече со спикером парламента Ливана Набихом Берри обсуждал план вывода всех вооруженных отрядов с улиц лагеря с целью возобновления нормальной жизни, возвращения в свои дома жителей и открытия школ для начала учебного процесса.

По словам Абу Марзука, у продолжения братоубийственного конфликта нет никаких оправданий. "Использование оружия под любым предлогом должно быть запрещено, а все проблемы должны решаться путем диалога, на основе уважения и согласия", - сказал он.

О готовности к прекращению огня заявил ранее член ЦК палестинского движения ФАТХ Аззам аль-Ахмед, который прибыл в Бейрут в качестве спецпосланника президента Палестины Махмуда Аббаса. "Мы хотим, чтобы мир и спокойствие вернулось в Айн-эль-Хильве, но мы имеем право также добиваться выдачи преступников, причастных к убийству начальника службы безопасности ФАТХ Абу Ашрафа аль-Армуши", - сказал он. Покушение на этого силовика было совершено 30 июля и стало причиной конфликта между бойцами ФАТХ и экстремистской организацией "Джунд аш-Шам" (запрещена в РФ).

По сведениям источников, число погибших за сутки выросло до девяти, всего за семь дней было убито 19 человек, более150 получили ранения. Сильные перестрелки парализовали жизнь Сайды - южной столицы Ливана, в городе закрыты госучреждения, банки, учебные заведения, торговые центры, из-за снайперского огня затруднено движение по южной автостраде.

В крупнейшем пристанище палестинцев в Ливане проживает свыше 100 тыс. человек. Всего в стране насчитывается 12 палестинских лагерей, которые пользуются внутренней автономией, общая численность беженцев оценивается в 450 тыс. чел.