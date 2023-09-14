14 сентября, 13:44

Новый глава МИД Японии обсудила с Блинкеном Украину, Китай и КНДР

Ёко Камикава сообщила, что хотела бы построить хорошие отношения с госсекретарем США и еще больше укрепить японо-американский альянс

ТОКИО, 14 сентября. /ТАСС/. Новый министр иностранных дел Японии Ёко Камикава провела свой первый телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном, в ходе которого они обсудили Украину, Китай и КНДР. Об этом сообщило японское внешнеполитическое ведомство.

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"Министр иностранных дел Камикава заявила, что Япония будет выполнять свою роль председателя в Группе семи, чтобы поддерживать и укреплять свободный и открытый международный порядок, основанный на верховенстве закона. Стороны обменялись мнениями по региональным проблемам и договорились о продолжении тесного сотрудничества по вопросам, связанным с агрессией России против Украины, Китаем, а также ядерными и ракетными разработкам Северной Кореи", - отмечается в сообщении МИД Японии.

Кроме того, Камикава отметила, что она хотела бы построить хорошие отношения с госсекретарем Блинкеном и еще больше укрепить японо-американский альянс.

70-летняя экс-министр юстиции Ёко Камикава в ходе проведенных 13 сентября перестановок в правительстве сменила Ёсимасу Хаяси на посту главы МИД Японии. Камикава окончила Токийский университет, а также получила степень магистра в Гарвардском институте государственного управления им. Джона Ф. Кеннеди.

За время нахождения на посту министра юстиции Камикава подписала указы о приведении в исполнение 16 смертных приговоров. Из них 13 касались казней членов японской террористической секты "Аум синрикё" (запрещена в РФ), среди которых был и ее основатель Сёко Асахара (настоящее имя Тидзуо Мацумото). 

Теги:
ЯпонияУкраинаКНДРКитайБлинкен, Энтони
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