В Сеуле сообщили о планах по укреплению сотрудничества Южной Кореи, США и Японии

По данным администрации южнокорейского президента, к такому решению главы совбезов пришли после обсуждения визита лидера КНДР в РФ

СЕУЛ, 14 сентября. /ТАСС/. Глава управления национальной безопасности президентской администрации Республики Корея Чо Тхэ Ён обсудил по телефону визит лидера КНДР Ким Чен Ына в РФ с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном и секретарем Совета национальной безопасности Японии Такэо Акибой. Об этом сообщила администрация южнокорейского лидера.

Они обменялись мнениями о вариантах "совместного реагирования" на ситуацию в сфере безопасности, в том числе на фоне визита лидера КНДР в Россию. "Главы управлений нацбезопасности выразили серьезную обеспокоенность в связи с тем, что на саммите РФ и Северной Кореи на космодроме Восточный обсуждались различные предложения по военному сотрудничеству, включая разработку межконтинентальных баллистических ракет, несмотря на многочисленные предупреждения мировой общественности", - сказано в пресс-релизе.

"Представители трех стран заявили, что Россия и Северная Корея должны соблюдать запреты на военное сотрудничество и торговлю оружием, которые наложены резолюциями Совета Безопасности ООН и международными санкциями. Предупредили, что их нарушение вызовет очевидные последствия", - сообщили в администрации южнокорейского лидера.

В Сеуле указывают, что на России как на постоянном члене Совбеза ООН лежит еще большая ответственность по соблюдению резолюций. Три государства обещали "удвоить трехстороннее сотрудничество", говорится в сообщении.