14 сентября, 14:25

Мирзиёев призвал страны Центральной Азии к сотрудничеству в энергетике

Президент Узбекистана заявил, что одним из направлений сотрудничества может стать строительство новых магистральных линий электропередачи

ДУШАНБЕ, 14 сентября. /ТАСС/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе Пятой консультативной встречи глав государств Центральной Азии призвал соседей по региону к расширению сотрудничества в создании инфраструктуры для хранения и поставок энергоресурсов.

По его данным, темпы развития энергетической инфраструктуры в регионе не успевают за скоростью индустриализации и урбанизации, а также демографическим ростом, что становится серьезным вызовом для устойчивого развития. "В этих условиях выступаем за дальнейшее расширение взаимодействия наших отраслевых министерств и национальных компаний в области проведения геологоразведочных работ и освоения перспективных месторождений, расширения действующей и создания современной инфраструктуры хранения и поставок энергоносителей", - сказал он.

По его мнению, важным направлением регионального сотрудничества может стать строительство новых магистральных линий электропередачи и развитие потенциала гидроэнергетики.

"Вместе с тем считаем, что устойчивое развитие региона невозможно без диверсификации источников энергии, привлечения инвестиций и технологий в сферу альтернативной энергетики и производство "зеленого" водорода", - добавил президент. 

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УзбекистанМирзиёев, Шавкат Миромонович
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