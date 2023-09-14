США считают, что пока слишком рано судить, меняет ли Армения свое отношение к РФ

Исполняющая обязанности помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Юри Ким заявила, что ее страна добивается этого

ВАШИНГТОН, 14 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты считают, что пока слишком рано судить, меняет ли Армения свои отношения с Россией, но Вашингтон добивается этого. Об этом заявила исполняющая обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Юри Ким.

"Я думаю, что пока слишком рано об этом судить", - сказала она на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, отвечая на соответствующий вопрос. При этом Ким подчеркнула, что Вашингтон должен "превратить [отношения между США и Арменией] именно в то, какими бы мы их хотели видеть", чтобы речь шла "о партнерстве с нами, а не с Россией".

"Чтобы достичь этого, мы должны там находиться. Вот почему наша помощь Армении имеет такое большое значение в нашем партнерстве", - добавила представитель Госдепа.

В связи с этим Ким заявила, что Соединенные Штаты должны наращивать всестороннюю помощь Армении. "Нам необходимо увеличить спектр помощи, которую мы предоставляем Армении, будь то помощь в развитии, будь то оборонное партнерство, работа в сфере безопасности. Расширить их настолько, насколько это возможно", - сказала она.

По ее словам, такую помощь нужно оказывать "в истинном партнерстве с Арменией". "Мы должны быть уверены, что предоставляем им поддержку, необходимую для того, чтобы сделать тот поворот, которого бы они хотели", - сказала Ким.