СМИ: глава Израиля попросил Макрона помочь снять санкции с владельца "Акрона" Кантора

Как отмечает Haaretz, Вячеслав Кантор долгое время возглавлял Европейский еврейский конгресс и годами жертвовал деньги еврейским организациям в Европе и различным структурам в Израиле

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 сентября. /ТАСС/. Президент Израиля Ицхак Герцог обратился к французскому коллеге Эмманюэлю Макрону с просьбой поспособствовать снятию санкций ЕС с российского предпринимателя Вячеслава Кантора. Об этом сообщила в четверг газета Haaretz.

По информации источника, Герцог затронул эту тему во время телефонного разговора с Макроном после поступивших ему обращений от лидеров мировых еврейских организаций.

Как отмечает Haaretz, Кантор, имеющий гражданство РФ, Израиля и Великобритании, долгое время возглавлял Европейский еврейский конгресс и годами жертвовал крупные суммы денег еврейским организациям в Европе и различным структурам в Израиле. Свое подпадание в санкционный список бизнесмен счел необоснованным и отверг все обвинения в свой адрес, однако на фоне рестрикций ушел из руководства Европейского еврейского конгресса, который во многом финансировался Кантором и в условиях санкций начал в дальнейшем испытывать финансовые затруднения, пишет издание.

Как утверждают источники Haaretz, разговор Герцога с Макроном о бизнесмене состоялся примерно через неделю после того, как израильский президент встретился в Вене с преемником Кантора во главе Европейского еврейского конгресса Ариэлем Музыкантом. В августе французское издание Le Point опубликовало открытое письмо Музыканта, адресованное Макрону, в котором автор заявил о необоснованности санкций в отношении Кантора и просил исключить бизнесмена из списка лиц, якобы близких к российскому руководству и причастных к финансированию боевых действий на Украине. Несколько других влиятельных фигур, связанных с Европейским еврейским конгрессом, ранее также обращались к Макрону с просьбой помочь снять санкции с Кантора, отмечает Haaretz.

Вячеслав Кантор, который по состоянию на 2021 год был владельцем 94% акций производителя минеральных удобрений "Акрон", входит в число богатейших людей России. В 2021 году журнал Forbеs оценивал его состояние в $7,5 млрд. В апреле 2022 года Великобритания и ЕС ввели против предпринимателя санкции.