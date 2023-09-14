Премьер-министр Канады примет участие в заседании Генассамблеи ООН 19-21 сентября

Джастин Трюдо намерен обсудить вопросы изменения климата и мировой безопасности, права человека и ситуацию на Украине

ОТТАВА, 14 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо примет участие в заседании Генеральной Ассамблеи (ГА) Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке. Об этом сообщила пресс-служба главы канадского правительства.

"Премьер-министр Джастин Трюдо сегодня объявил, что отправится в Нью-Йорк, где 19-21 сентября примет участие в 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН", - говорится в заявлении. Отмечается, что Трюдо намерен обсудить вопросы изменения климата и мировой безопасности, права человека и ситуацию на Украине.

Неделя высокого уровня ГА ООН пройдет в Нью-Йорке с 19 по 25 сентября.