Президент Грузии повторно представила парламенту кандидатов в Совет Нацбанка

Предыдущие два претендента не нашли поддержки у депутатов

ТБИЛИСИ, 14 сентября. /ТАСС/. Президент Грузии Саломе Зурабишвили представила парламенту новые кандидатуры на две вакантные должности в Совете Национального банка, после того как предыдущие два претендента не нашли поддержки у депутатов. Об этом сообщила администрация главы государства.

"Президент Грузии представила парламенту кандидатуры Наны Кеинишвили и Теймураза Хомерики на две вакантные должности в Совет Национального банка", - говорится в сообщении.

В июне Зурабишвили предложила парламенту Георгия Бакрадзе и Дмитрия Джапаридзе в Совет Нацбанка, однако депутаты проголосовали против этих кандидатов. Президент продолжает выступать против кандидатуры действующего министра финансов Лаши Хуцишвили в Совет Нацбанка, которого лоббирует правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия". По мнению Зурабишвили, способность Хуцишвили работать независимо, оставаясь членом правящей команды, вызывает сомнения. В результате она представила нейтральных, по ее мнению, специалистов.

Срок полномочий президента Национального банка Грузии Кобы Гвенетадзе истек 2 марта. Его преемника назначает президент по представлению совета регулятора. 22 июня действующие члены совета избрали бывшего министра экономики Натию Турнаву первым вице-президентом Нацбанка, таким образом, она исполняет обязанности главы регулятора. Должность первого вице-президента появилась после того, как парламент Грузии преодолел вето президента на соответствующий законопроект о Нацбанке. Зурабишвили выступала против появления нового руководящего поста в регуляторе.