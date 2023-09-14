Reuters: Словакия выслала одного сотрудника посольства России

Он должен покинуть территорию страны в течение 48 часов, отметил МИД Словакии

ТАСС, 14 сентября. Словакия выслала одного сотрудника российского посольства в Братиславе. Сообщение об этом опубликовано на сайте министерства иностранных дел страны.

"Словацкая Республика приняла решение в четверг, 14 сентября 2023 года, выслать сотрудника посольства Российской Федерации в Словацкой Республике", - говорится в тексте.

В МИД был вызван посол РФ в Словакии. Его внимание было обращено, как отмечает внешнеполитическое ведомство, на необходимость выполнения дипломатическим представителем "своей деятельности в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях".

Сотрудник посольства должен покинуть территорию страны в течение 48 часов, отметил МИД Словакии. Посольство РФ, как сообщил ТАСС его представитель, не комментирует ситуацию.