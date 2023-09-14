14 сентября, 14:46,
обновлено 14 сентября, 15:20

Reuters: Словакия выслала одного сотрудника посольства России

Игорь Шамшин/ ТАСС
Здание посольства РФ в Словакии
© Игорь Шамшин/ ТАСС

Он должен покинуть территорию страны в течение 48 часов, отметил МИД Словакии

ТАСС, 14 сентября. Словакия выслала одного сотрудника российского посольства в Братиславе. Сообщение об этом опубликовано на сайте министерства иностранных дел страны.

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"Словацкая Республика приняла решение в четверг, 14 сентября 2023 года, выслать сотрудника посольства Российской Федерации в Словацкой Республике", - говорится в тексте.

В МИД был вызван посол РФ в Словакии. Его внимание было обращено, как отмечает внешнеполитическое ведомство, на необходимость выполнения дипломатическим представителем "своей деятельности в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях".

Сотрудник посольства должен покинуть территорию страны в течение 48 часов, отметил МИД Словакии. Посольство РФ, как сообщил ТАСС его представитель, не комментирует ситуацию. 

Теги:
СловакияРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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