Госдеп полагает, что Армения соблюдает касающиеся электроники санкции против России

Исполняющая обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Юри Ким заявила, что предоставит ответ законодателю после того, как проконсультируется с помощниками

ВАШИНГТОН, 14 сентября. /ТАСС/. Власти Армении соблюдают введенные Западом рестрикции, предусматривающие ограничения на поставки микрочипов и электроники в Россию. Об этом заявила исполняющая обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Юри Ким на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса.

"Я считаю, что они соблюдают эти санкции", - ответила она на вопрос сенатора США о том, осуществляет ли Ереван контроль над соблюдением ограничений. Далее она еще раз подтвердила, что придерживается этого мнения, но добавила, что предоставит ответ законодателю после того, как проконсультируется с помощниками.

Как заявил в августе в интервью ТАСС директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар, страны Запада грязными методами шантажируют Армению, настраивая против партнерства с Россией.