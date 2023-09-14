Оппозиция Южной Кореи назвала ошибочный курс своего президента причиной саммита РФ и КНДР

Лидер парламентской фракции ведущей оппозиционной Демократической партии "Тобуро" Пак Кван Он заявил, что партнерство РФ и КНДР в военной сфере якобы представляет опасность для региона

СЕУЛ, 14 сентября. /ТАСС/. Несбалансированная внешняя политика президента Южной Кореи Юн Сок Ёля спровоцировала сближение России и КНДР в военной сфере. Об этом заявил лидер парламентской фракции ведущей оппозиционной Демократической партии "Тобуро" Пак Кван Он.

"Это поражение несбалансированной внешней политики правительства Юн Сок Ёля и ужесточенного санкционного давления на Север", - привела газета "Чосон ильбо" слова Пак Кван Она. По его мнению, мир на Корейском полуострове и безопасность в Северо-Восточной Азии нельзя обеспечить с помощью односторонних мер и "разрыва с Севером". Пак Кван Он добавил, что партнерство РФ и КНДР в военной сфере якобы представляет опасность для региона.

Ранее похожее заявление сделал официальный представитель партии "Тобуро" Квон Чхиль Сын. "Главный организатор саммита России и Севера - президент Юн Сок Ёль. К военному сотрудничеству РФ и Севера привела политика правительства Юн Сок Ёля, основанная на идеологии и разделении на блоки", - сказал он.

"Президент Юн Сок Ёль открыто провоцировал Россию на дипломатических площадках, что быстро оттолкнуло Россию к Северной Корее. Он заявлял, что Южная Корея, США и Япония с помощью военного сотрудничества вместе будут реагировать на угрозы в Северо-Восточной Азии, но в результате, наоборот, подтолкнул Северную Корею и Россию к военному сотрудничеству", - добавил Квон Чхиль Сын.

Лидер КНДР Ким Чен Ын находится в РФ с официальным визитом. После встречи с ним на космодроме Восточный в среду президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва соблюдает санкции СБ ООН, но в сфере военно-технического сотрудничества есть перспективы.