Боррель заявил, что лидеры Сербии и Косова не достигли прогресса на переговорах в Брюсселе

По словам главы дипломатии ЕС, "никакого прогресса в деэскалации напряженности на севере Косова не произошло"

БРЮССЕЛЬ, 14 сентября. /ТАСС/. Лидеры Сербии и непризнанного Косова Александар Вучич и Альбин Курти не достигли прогресса на переговорах в Брюсселе при посредничестве Евросоюза. Об этом заявил журналистам глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Сегодня я пытался вместе с премьер-министром Курти и президентом Вучичем найти решения и путь вперед на основе нашего предложения. Мы очень старались, но, к сожалению, сегодня не удалось преодолеть разногласия", - сказал он.

Кроме того, по словам Борреля, "никакого прогресса в деэскалации напряженности на севере Косова не произошло".

Брюссельское соглашение о нормализации отношений сторон было заключено 19 апреля 2013 года. Согласно документу, в Косове должно быть создано Сообщество сербских муниципалитетов (ССМ) - орган самоуправления сербов, проживающих в непризнанной республике. Президент Сербии неоднократно заявлял, что Белград выполнил свою часть соглашения, тогда как косовары лишь начали разрабатывать устав ССМ, а затем приостановили этот процесс.